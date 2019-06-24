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Gezi olaylarının sanıkları hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

Gezi olayları davasına ilişkin yargılanan 16 sanık hakim karşısına çıktı.

Gezi olayları davasına ilişkin yargılanan 16 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıkların savunma yaptığı duruşmaya yarın devam edilecek.
Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin sanık olarak yer aldığı Gezi olayları davası görülmeye başlandı. Silivri Cezaevi Kampüsü’nün içerisinde yer alan duruşma salonunda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu, 7 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu. İddianamenin sonrasında ise sanıklar savunma yapmaya başladı.
Tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

“Param olsaydı da iki sandalye gönderseydim Gezi’ye”
Aranın ardından tekrar başlanan duruşmada savunma yapan sanık Mücella Yapıcı, “Gezi’nin finansörü olduğum söyleniyor. Ben 68 yaşında hala çalışmak zorunda olan bir kadınım. Keşke biraz param olsaydı da iki sandalye biraz poğaça da ben gönderseydim Gezi’ye. Hükümeti istifaya ve erken seçime zorlamışız. Partiler erken seçim istiyor, seçim yapılıyor, o da mı darbe? Hakkımdaki suçlamalar hiçbir somut delile dayanmıyor. Bugün burada yaptığım savunma daha önce yargılanıp beraat ettiğim Gezi davasında yaptığımın aynısıdır. Yaşamlarını yitiren tüm gençlerimizin anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Savunmam bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

“Gözlem yapabilmek için oradaydım”
Daha sonrasında savunma yapan sanık Çiğdem Mater, “İddianamede, film çekmek ya da film çekmeyi düşünmek suretiyle suç işlediğim iddia ediliyor. Gezi Parkı sadece şehirde nefes alabileceğimiz bir yer değil, deprem riski bulunan bir bölgedeki toplanma alanı aynı zamanda. Sadece parkın korunması için değil, bir sinemacı olarak gözlem yapabilmek için de oradaydım. Hiçbir delil olmadan hükümeti yıkmakla suçlanıyor olmam bir film olsaydı inandırıcı bulunmazdı. Bu iddianame hayatın sinemadan daha kurgu olduğunun göstergesidir. Hakkımdaki bütün suçlamaları reddediyor, beraatimi talep ediyorum” dedi.
Sanık Çiğdem Mater’in savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

“Suçlamayı engelleyecek gücüm yok”
Ara sonrasında savunma yapan sanık Ali Hakan Altınay, "Savcılık makamının bizi keyfi olarak suçlamasını engelleyecek bir gücüm yok. Darbe olarak algılanacak hiçbir eylemin içinde olmadım. Bu ülkenin iyiliği için çalıştım. Hiçbir suç işlemedim. Bu suçlamalarla karşılaşmaktan hicap duyuyorum. En hızlı sürede ismimin bu töhmet altından kaldırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

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