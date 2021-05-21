Gezi Parkı davası bugün yeniden görülmeye başlanacak

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin dava bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. 22 Ocak'ta bu dosyadan yargılanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mine Özerden hakkındaki beraat kararları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Sanıklar "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarından yargılandığı davada beraat etmişti. Fakat 3. Ceza Dairesi Ocak ayında dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Eksik delillerin sağlanması ile yargılamanın devamına karar verildi. Bundan kısa süre sonra, 5 Şubat 2021'de Osman Kavala'nın yargılandığı diğer davaların da bu dava ile birleştirilmesine karar verilmişti.

Davada tek tutuklu sanık Osman Kavala. Almanya ve Fransa'dan Kavala çağrısı Fransa ve Almanya 19 Mayıs'ta ortak bir basın açıklamasıyla Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmişti. Alman Hükümeti İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler ile Fransa İnsan Hakları Büyükelçisi Delphine Borione'nin imzalarını taşıyan mektupta "Türkiye'nin Osman Kavala'ya yaklaşımı ve AİHM kararını hayata geçirmemesi bir hukuk devleti ve Avrupa Konseyi'nin uzun yıllardır üyesi olmasıyla bağdaşmıyor. Türkiye'den uluslararası yükümlülüklerini hatırlamasını ve Sayın Kavala'yı vakit kaybetmeden serbest bırakmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer almıştı. Gezi davası ilk olarak 2014'te açılmış, 2015'te tüm sanıklar beraat etmişti. 2017'de Osman Kavala'nın gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte Gezi protestolarına dair ikinci bir dava açılmıştı. 2019'da tüm sanıklar beraat etmiş fakat Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle tahliye edilmemişti. Kavala 2017'den beri tutuklu. 5 Şubat 2021'deki davaya internet aracılığıyla bağlanan Osman Kavala "Olayları ve olguları nesnel biçimde değerlendiren tarafsız bir gözlemcinin, hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının AİHM'in derhal tahliye edilmem yönündeki kararını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir" demişti.