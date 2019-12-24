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Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı! Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.  Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı! Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osman Kavala Can Dündar Mehmet Ali Alabora gezi parkı davası

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