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Gezi Parkı Davasında Karar

18.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında karar çıktı. Aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da olduğu 9 sanığın beraatine karar verildi

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında karar çıktı. Aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da olduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Davanın tutuklu bulunan tek sanığı Osman Kavala tahliye edilecek. Kavala, 839 gündür tutukluydu.

Mahkeme yurt dışında bulunan ve “firari sanık” olarak değerlendirilen Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı, bu sanıklar hakkındaki yakalama kararları da kaldırıldı.

Yapılan suçlamalar arasında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" vardı. Ancak mahkeme bu suçlamalar hakkında “somut ve kesin delil bulunamadığına” hükmetti.

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