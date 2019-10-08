Gezi Parkı davasında Osman Kavala’ya çapraz sorgu yapıldı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1’i tutuklu, 6’sı firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada çapraz sorgusu yapılan sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1’i tutuklu, 6’sı firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yapılan duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, çapraz sorgusu yapılan sanık Osman Kavala’ya mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk sorular yöneltti.

Mahkeme Başkanı Perk, 27 Mayıs 2013’te Taksim Dayanışması’nın sosyal medya hesabından, "Sabah 07.30’dan itibaren Gezi Parkı’nda toplanıyoruz" çağrısı yapıldığını söyleyerek, "Siz bu çağrılara uyarak Gezi Parkı’na gittiniz mi?" diye sordu. Kavala, birkaç kez Gezi Parkı’nda bulunduğunu fakat çağrılar sonucu gitmediğini, çalıştığı ofisin orada olduğunu belirtti.

Başkan Perk’in, "Gezi olaylarında gaz maskesi gibi materyaller alarak eylemcilere bu destekleri verdiniz mi?" sorusunu yönelttiği Kavala, "İddianamede de bir telefon görüşmesi yer alıyor. Mine Özerden gençlerin gaz maskesine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben de bir hesap açılırsa yardımcı olabileceğimi söylüyorum. ’Bir şirketin değil, bir şahsın hesap açması uygun olur?’ diyorum. Ben bu gaz maskelerinin parktaki gençler için barışçıl amaçlarla kullanılacağını düşünmüştüm. Parktaki o kesif kokuyu hissetmiştim. Ayrıca Özlem Dalkıran ile bir görüşmemiz var. Kendisine ’Bir şeye ihtiyacınız var mı?’ diyorum. O da bana ’Poğaça ile ağız ve burunluk getirebilirsin iyi olur.’ diyor. Pastaneden 20-30 poğaça aldım, yanındaki eczaneden de ağız burunluk aldım" dedi.