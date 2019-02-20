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Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istendi.

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Osman Kavala'nın yanı sıra Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın isimleri de yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Osman Kavala Osman Kavala soruşturması Savcılık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HERGÜN BİR BAHANEYLE MEDYAYI MEŞGUL ETMESE OLMAZ ZATEN. BIKTIK USANDIK. TV İZLEMEZ OLDUK BU ADAMIN YÜZÜNDEN.
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