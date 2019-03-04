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Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da aralarında yer aldığı 16 sanıklı iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müştekisi bulunan iddianameyi, kabul etti.

Kabul kararını veren mahkeme heyetinin tensip yazımına devam ettiği öğrenildi. Heyetin, sanıkların yargılanacağı duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yapılmasına karar vermesi bekleniyor.

İddianamede, sanıkların "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilerek, sanıkların 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor.

Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
gezi parkı iddianamesi Osman Kavala

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