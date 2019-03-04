Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüpheliler 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarını finanse etmekle ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüsle" suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 657 sayfalık iddianamede Gezi Parkı olayları "bir kalkışma girişimi" olarak nitelendiriliyor. Şüpheliler arasında Kavala'nın yanı sıra oyuncu Memet Ali Alabora, mimar Mücella Yapıcı ve gazeteci Can Dündar da bulunuyor.

ABD ve AB tepki göstermişti

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Gezi olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame nedeniyle "ciddi şekilde kaygılı" olduğu açıklaması yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino "İfade özgürlüğü hakkını kullanmak, ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanmamalı" ifadesini kullanmıştı.