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Gezi Parkı'nda hareketli anlar! Ortalığı birbirine kattılar

27.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı bıçaklı kavga çıktı. Zabıta kolundan hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Gezi Parkı'nda hareketli anlar! Ortalığı birbirine kattılar

Olay, dün Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri Gezi Parkı’nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukammet göstererek taş, sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağrıldı.

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Yaşanan arbede esnasında bir zabıta kolundan hafif şekilde yaralandı, bir zabıtanın ise kıyafeti yırtıldı. Olay yerine gelen polis, seyyar satıcıların üzerinde 2 adet bıçak ele geçirdi. Olayın ardından 3 seyyar satıcı gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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İHA

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