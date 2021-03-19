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Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti

19.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Taksim Gezi Parkı'nın devri ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin "Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı"na geçtiğini bildirdi.

Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti

Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti İBB'den, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2021'de gerçekleşen devirle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "2008 yılında yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel , Cumhuriyet Mevkii 751 ada 4 parsel mülkiyeti 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçmiştir. 2008 yılında yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları, mazbut vakfına devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008 yılından 2019 yılına kadar 647 eser, 2019 yılından bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da, vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir" denildi. (DHA)

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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