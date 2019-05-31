Gezi Parkı olayları: Protestolar, Türkiye'de hükümetin sosyal medyaya yaklaşımını nasıl etkiledi?

Son 6 yılda "Terör örgütü propagandası yapmak, bu örgütleri övmek, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan etmek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunmak, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast etmek, nefret söylemleri içermek" gibi suçlamalarla binlerce kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Türkiye'de sosyal medya üzerindeki baskılar sadece Gezi olaylarıyla sınırlı değil.

Aktivist Metin Cihan 20 Mayıs'ta Twitter'da hesabında, 2018 yılında yaptığı bir paylaşım yüzünden ifade vermek için emniyete çağrıldığını açıklamıştı.

Protestoların başladığı andan itibaren 24 saat içinde Twitter'da 2 milyon, 31 Mayıs-14 Haziran 2013 tarihleri arasında ise 13,5 milyon paylaşım bu konu hakkındaydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ayrıca Ağustos 2018'te 346 sosyal medya hesabı hakkında Türk Lirası'nın yüzde 30 değer kaybetmesiyle ilgili paylaşımlar nedeniyle soruşturma açtı.

2018 yılında ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 42 bin 406 hesabın yıl boyunca incelendiğini, 18 bin 376 kişi hakkında sosyal medya faaliyetleri nedeniyle yasal işlem yapıldığını ve 7 bin kişinin de adli makamlara teslim edildiğini söyledi .

Ülkede WhatsApp, Twitter ve Facebook gibi platformlarda geçici kısıtlamalar, YouTube kanalında ise Mart 2014'te birkaç aylık bir erişim yasağı yaşandı.

Yetkililer ayrıca yasal düzenlemelerle internet platformlarına da kısıtlamalar getirdi.

2013 yılında Türk yetkilileri 225 içerik için talepte bulunurken, bu sayı 2018'de 3292'ye çıktı.

Facebook platformunda da benzer bir ivme görülüyor.

Twitter'ın raporlarına göre 2013 yılında Türk hükümeti sadece 4 içeriğin kaldırılmasını istedi. Bu sayı sonraki yıllarda büyük bir artış gösterdi. 2018'de kaldırılmaları talep edilen içerik sayısı 12 bin 897 oldu.

Freedom House: Türkiye internet özgürlüğünde 'özgür olmayan' ülkelerden

Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un 2018 raporuna göre Türkiye internet özgürlüğünde "özgür olmayan" ülkeler sınıfında. 2012 yılında Türkiye'nin puanı 46 iken, 2018'de bu 66'ya çıktı. Puanlamaya göre en iyi puan 0, en kötü puan ise 100.

Türkiye'de ayrıca "sosyal medyada işlenen suçları belirlemeye yönelik" polis faaliyetleri de arttırıldı.

İçişleri Bakanı Soylu Aralık 2018'de siber suçlarla ilgili bir toplantıda, "İnternette suç içeriklerinin araştırılması amacıyla 7/24 esasına göre çalışan sanal devriyeler oluşturduklarını" açıkladı.

Ocak 2017'de Yeni Şafak gazetesi siber suçlar biriminin e-posta adresini vererek; Twitter, Facebook ve Instagram'da "terör propagandası" yapılan paylaşımların, polise bildirilmesi çağrısı yaptı.

Kasım 2018'de de gazetenin internet sitesi, polisin bu alandaki çabalarını aktardı ve siber suçlar biriminin fotoğraflarını paylaştı.



