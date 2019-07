Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılamasına devam edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yargılamaya devam edildi. Mahkeme, sanık Kavala’nın tutukluluk haline oy çokluğuyla karar verdi.

Gezi olaylarına ilişkin davada, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala ile Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi’nin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada sanıklar hazır bulundu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, Hollanda, İsveç ve İsviçre Başkonsolosları, Almanya ve Norveç İstanbul Cumhuriyet Başkonsolosluğu görevlileri, Uluslararası Barolar Birliği ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu temsilcileri ve Uluslararası Af Örgütü izleyici olarak yer aldı.