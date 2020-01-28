Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava dosyası mütalaa için savcıya gönderildi

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada söz alan sanık avukatları, heyetin bir önceki celsede Murat Pabuç adlı kişinin tanık olarak dinlenilmesine hükmettiğini, ancak bu kişinin "can güvenliği olmadığı" gerekçesiyle itirazda bulunması üzerine beyanının celse arasında alınmasının usule aykırı olduğunu savundu.

Avukatlar, iddianamede "bilgisine başvurulan" sıfatıyla yer alan tanık Pabuç’un duruşmada sanıklar ve avukatlar huzurunda dinlenilmesi gerektiğini ve heyetin usul ve yasalara aykırı davrandığını öne sürerek, reddihakim talebinde bulundu.

Bir kısım sanık avukatları ise bir önceki celse, Eskişehir'deki Gezi Parkı odaklı eylemlerde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın bu davaya "katılan" sıfatıyla kabul edildiğini belirterek, bu karardan dönülmesini talep etti.