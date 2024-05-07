'Gezi Parkı' ve 'Osman Kavala' tartışmalarına AK Partili Türkeş de katıldı! "Empati yahu!" dedi, sözleri dikkat çekti

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin Gezi Parkı davası hükümlüleri ile Osman Kavala için yaptığı çıkış gündem yaratmıştı. “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” diyen Selvi'ye MHP'den çok sert tepki gelirken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde konuyu gündeme getirmişti.

Selvi'nin yaptığı çıkış siyaset gündemini meşgul etmeye devam ederken; AK Parti Milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'ten de dikkat çeken bir açıklama geldi.

TUĞRUL TÜRKEŞ: "ÖZGÜRLÜKLERİN ARTTIRMASI LAZIM, CEZALARIN DEĞİL"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş, "Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve ekonomik sıkıntılardan çıkabilmesi için özgürlükleri arttırması lazım, cezaları değil. Şartları daraltmak, Türkiye’yi büyütmez. Her şeyi özgür bırakacağız. Herkesi daha da fazla özgürlüğe kavuşturacağız. Bundan Türkiye de kazanacak, Türk insanı da kazanacak, AK Parti de kazanacak. Özgürlüklerin artması lazım." dedi.

OSMAN KAVALA TAHLİYE EDİLMELİ Mİ?

"Türkiye’nin menfaati için Osman Kavala tahliye edilmeli?" sorusuna yanıt veren Türkeş; "Tahliye edilir edilmez; bu benim değil, hukukçuların işidir" derken; açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"EMPATİ YAHU!"

"Bir ülkeye para vereceksen hukuk var mı diye bakarsın. Sen basit bir davayı yedi sene sürüncemede bırakmış bir ülkenin hukukuna güvenip yatırım yapmayı düşünür müsün? Empati yahu!

Adamdan gidip para istiyorsunuz. Dese ki 'Adamın biri hapse düşmüş. Yedi senedir canını kurtaramıyor. Parayı versem kaç senede alırım?' Sen yetkili merci olsan bunu değerlendirmez misin? Buna dikkat çekiyorum."





