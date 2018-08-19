GEZİ PARKI'NDA ÖNCE KAVGA SONRA BIÇAKLI SALDIRI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA)
Taksim Gezi Parkı'nda Suriyeli bir kişi parkta uyuyan birine saldırdığı gerekçesiyle dövülüp kalçasından bıçaklandı.
Olay saat 08.00 sıralarında, Gezi Parkı içinde meydana geldi. İddialara göre, adının Musa olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle, parkta uyuyan bir kişinin kafasına şişeyle vurdu. Bunu gören parktakiler, kaçmaya başlayan saldırganı yakalayarak dövdü. Bu sırada bir kişi, Musa adlı kişiyi sol kalçasından bıçakladı. Saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.
Suriyeli Musa, saldırının ardından acıyla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir duvara oturan Musa, bir süre sonra, kan içinde kalan pantolon ile tişörtünü çıkarttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, yaralı kişi kendine yardım etmek isteyenlere taş attı.
Yaralı gencin kan kaybettiğini gören bir polis memuru, yanına giderek tişörtle bacağına turnike yaptı. Yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Bıçaklanan kişinin yanına yaklaşmaya çalışanlara taş atması
-Bıçaklanan kişiden genel ve yakın detaylar
-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü
-Polis ekiplerinin yaralıyı sakinleştirmeye çalışması
-Polisin yaralının yarasına müdahale etmesi
-Sağlık ekiplerinin gelişi
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Görgü tanığı ile röp.
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