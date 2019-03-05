HABER

"Gezi" sanıkları 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da aralarında yer aldığı 16 sanığın yargılanmasına 24 Haziran'da Silivri'de başlanacak

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılaması, 24 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda başlayacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianameyi dün kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihini belirledi.

Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanacağı davanın duruşma tarihlerini 24, 25, 26, 27 ve 28 Haziran olarak belirledi.

Sanıklar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda yargılanacak.

İddianamede, sanıkların "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilerek, sanıkların 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor.

Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Çarşı mahalle bekçileri göreve hazırÇarşı mahalle bekçileri göreve hazır
Klavye şampiyonu öğrenciler altın ile ödüllendirildiKlavye şampiyonu öğrenciler altın ile ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gezi parkı Osman Kavala Silivri

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

'Gezi Parkı' davasında duruşma tarihi belli oldu! İddianamede dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

'Gezi Parkı' iddianamesinde dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.