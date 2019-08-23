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Gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Muğla'da rahatsızlanan hasta, sahil güvenlik botuyla ambulansa taşındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.

Canan Ö. (52) Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda "Sempatik" isimli özel gezi teknesinde epilepsi nöbeti geçirdi.

Teknede bulunanların yardım istemesi üzerine Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.

İlk müdahalesi teknede yapılan hasta, sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.

Canan Ö, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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