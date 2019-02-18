Gezici anketi: Türkiye en çok gazetecilere güveniyor

Uğur Dündar en çok güven duyulan isim olurken Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya ve Hande Fırat da ilk beşte yer aldı.Gezici Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkiye'de halkın en çok güven duyduğu isimlere ilişkin anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre, listede gazeteciler ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden politikacılara dek pek çok farklı alandan isim bulunuyor.

“Türkiye’nin en güvenilen isimleri” araştırması 24 Ocak – 6 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Ankete göre, en çok güvenilen isimler listesinde gazeteci Uğur Dündar birinci sırada yer aldı. Uğur Dündar’ı televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı takip ederken; sunucu İsmail Küçükkaya üçüncü sırada, bir başka gazeteci Hande Fırat da dördüncü sırada yer aldı.

Halk en çok gazetecilere güven duyuyor

"En güvenilen isimler” listesindeki 55 kişiden 28’inin gazeteci olduğu görüldü. Listede yer alanların 44'ünü erkekler, 11’ini ise kadınlar oluşturuyor.