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Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi işbirliğinde bir ay boyunca Mamak sokaklarında gezecek olan Gezici Kütüphane, ilk durağı olan Abidinpaşa Aile Merkezi önünde kitapseverlerle buluştu.

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi işbirliğinde bir ay boyunca Mamak sokaklarında gezecek olan Gezici Kütüphane, ilk durağı olan Abidinpaşa Aile Merkezi önünde kitapseverlerle buluştu. İçerisinde romandan hikaye kitaplarına, süreli yayınlardan internet erişimine kadar birçok olanak sunan gezici kütüphane vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalı
Mamaklıların bilgiye daha kolay ve çabuk erişebilmeleri adına gezici kütüphane projesini başlattıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerin yaşayan mekanlar olmasını istiyoruz. Bunun içinde ilçe genelinde böyle bir çalışma başlattık. İlimin ve irfanın öğrenildiği, paylaşıldığı gezici kütüphaneye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu

Gezici kütüphane, Mamak’ta okur severlerle buluştu
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