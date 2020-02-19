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Gezi'de Beraat Kararı Veren Mahkeme Heyetine Soruşturma

19.02.2020 20:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 2013'teki Gezi protestolarıyla ilgili davada dokuz sanık hakkında beraat kararı verilmesine sert tepki göstermesi ardından, mahkeme heyeti hakkında soruşturma açıldı

Gezi'de Beraat Kararı Veren Mahkeme Heyetine Soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 2013'teki Gezi protestolarıyla ilgili davada dokuz sanık hakkında beraat kararı verilmesine sert tepki göstermesi ardından, mahkeme heyeti hakkında soruşturma açıldı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), kamuoyunda "Gezi Davası" olarak adlandırılan yargılama sürecinde beraat kararlarını alan mahkemeye heyeti hakkında soruşturma açtı. HSK müfettişleri, İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk, üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında soruşturma yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Davası'nda dünkü karar üzerine bugün Gezi eylemleriyle ilgili "Tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırı" demişti. Erdoğan, "Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur. Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır. Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bugünkü sert tepkisi ardından Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Gezi Davası kararıyla ilgili acilen toplantı yaptı. Daire, beraat kararı alan mahkeme heyeti aleyhine soruşturma açılmasına karar verdi. HSK Birinci Dairesi, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ve hakimler Halil Koç, Hamit Kocabey, Yaşar Şimşek, Mehmet Akif Ekinci ve Hüseyin Şahin'den oluşuyor. (https://www.hsk.gov.tr/Daireler/1-DaireUyeler.aspx)

Gezi Davası'nda dün ne olmuştu?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) derhal serbest bırakılması yönünde karar verdiği tutuklu sanık Osman Kavala ile birlikte 8 sanık hakkında Gezi protestoları dolayısıyla suçlandıkları dosyadan beraat etmelerine hükmetmişti. Böylece Kavala ile birlikte Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden beraat etmişti. Bu isimler aleyhine dava konusu iddianamede, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamaları söz konusuydu. Ancak bugün haklarında HSK tarafından soruşturma açılan mahkeme heyeti ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesindeki suçlamalarla ilgili bu 9 sanık aleyhine "somut ve kesin delil bulunamadığına" karar vermişti.

Bu arada mahkeme, yurt dışında bulundukları için “firari sanık” olarak değerlendirilen Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyasını da ayırmıştı.

Gezi Davası nedeniyle 839 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Derneği kurucusu ve iş adamı Osman Kavala ise, dünkü beraat kararı üzerine salıverilmesi beklenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sefer 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gerekçesiyle suçlama yöneltmesi üzerine bu gerçekleşmemişti.

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