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  4. Gezin’de enkaz altında kalan 5 vatandaştan 2’si ölü 3’ü yaralı çıkartıldı

Gezin’de enkaz altında kalan 5 vatandaştan 2’si ölü 3’ü yaralı çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem de Madem ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çökerken enkaz altında 5 vatandaş mahsur kaldı. Dün akşam saatlerinde UMKE, AFAD, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Maviye Buğdaylı, ağır yaralı olarak kurtarılırken, kızı Dilek Buğdaylı (24) hayatını kaybetti. Yaklaşık 13 saatlik arama ve kurtarma çalışmasından sonra sabah saatlerinde Meriç Dişli, 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartılırken, oğulları Miraç Dişli (12) enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı.
Mavi Göl Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler deprem bölgesindeki diğer bölgelere sevk edildi.

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