HABER

Gezmek için 2 otomobil çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

Samsun’da bir şahıs gezmek için bir günde 2 adet otomobil çaldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Gezmek için 2 otomobil çaldı

Samsun’da bir şahıs gezmek için bir günde 2 adet otomobil çaldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (41) adlı kişi, dün öğle saatlerinde Hançerli Mahallesi’nde bir matbaacıya ait otomobili çaldı. Aynı şahıs gece de 19 Mayıs Mahallesi’nde bir lokantacıya ait park halindeki otomobili çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak B.K.’yı Kökçüoğlu Mahallesi’nde gözaltına aldı. Şahsın üzerinde çalıntı araçların anahtarları ele geçirilirken otomobiller de aynı mahallede park halinde bulundu. B.K.’nın çaldığı her iki otomobilin de anahtarlarının üzerinde unutulduğu ve şahsın gezmek için çaldığı ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
Bıçaklanan genç ağır yaralandıBıçaklanan genç ağır yaralandı
Anadolu'nun tek yol anıtında kaçak kazı yapan 6 defineci yakalandıAnadolu'nun tek yol anıtında kaçak kazı yapan 6 defineci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.