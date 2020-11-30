Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada

İzmir’in Konak ilçesinde iki arkadaş gezmek için bir gecede 3 araç çaldı. Çaldıkları ilk aracın aküsü, ikinci aracın ise yakıtı bitti. Pes etmeyen hırsızlar çaldıkları üçüncü araca yakıt alıp sabaha kadar gezdi. Şahısların hırsızlık anları, aküsü biten aracı tamir etme çabaları ve yakıt aldıkları aracı itmeleri ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. İki arkadaş olan Tuncay P. İle Abdullah A., gezmek için bir gecede 3 araç çaldı. İlk hırsızlık olayı Eşrefpaşa Semti 486 Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 35 APU 246 plakalı otomobili düz kontak yöntemi ile çalan hırsızlar otomobil ile gezmeye başladılar.

Çaldıkları aracın biten aküsünü tamir etmeye çalıştılar

Hırsızların ilk çaldıkları 35 APU 246 plakalı otomobilin çalınma anı ve çaldıkları otomobil ile bir süre gezdikten sonra aküsü biten aracı tamir etme girişimleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 35 APU 246 plakalı aracın zanlılar tarafından çalındığı kayda alınıyor. Şahısların, gezdikleri aracın bir süre sonra aküsünün bitmesi üzerine harekete geçmesi zanlılardan birisinin, aracın kaputunu açarak biten aküyü tamir etmeye çalışması, tamir işleminin başarısız olmasının ardından ise zanlıların otomobili orada bırakarak hemen arkalarında park halinde bulunan bir kamyoneti çalarak yollarına devam etmesi görünüyor.