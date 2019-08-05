Gezmek için otomobil çalmış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - ANTALYA'dan çaldığı otomobille Muğla'ya gelen E.B. (18), jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan E.B.'nin, ifadesinde, aracı gezmek için çaldığını söylediği öğrenildi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile dün sürücüsünün Muğla yönünden Aydın yönüne gittiği, 34 BTZ 681 plakalı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinden çalındığı belirlenen otomobili kullanan sürücünün yakalanması için jandarma harekete geçti. Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aracı aynı gün saat 13.00 sıralarında, Menteşe'nin Salihpaşalar Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda terk edilmiş buldu. Aracı çaldığı öne sürülen kişinin yakalanması için yapılan çalışma, sonuç verdi. Bir süre sonra E.B., jandarma ekiplerinden kaçmak isterken, yakalandı. Gözaltına alınan E.B.'nin, ifadesinde, aracı gezmek için çaldığını söylediği belirtildi.

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