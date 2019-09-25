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Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen hafta gezmek için evden çıkan ve dönmeyen lise öğrencisi Hatice Türktaş'ın (14) bulunması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen hafta gezmek için evden çıkan ve dönmeyen lise öğrencisi Hatice Türktaş'ın (14) bulunması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle oturan lise öğrencisi Hatice Türktaş, 18 Eylül Çarşamba günü gezmek için çıktığı evine geri dönmedi. Hatice'den haber alamayan ailesi, arkadaşlarıyla konuşup, kızlarını aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Türktaş ailesi durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Hatice'yi bulmak için çalışma başlatırken, ailesi kızlarının hayatından endişe ettiklerini ve bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

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