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Gezmeye geldiği Bilecik’te tanıdığının evinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

Gezmek için Bilecik’e gelen üniversite öğrencisi genç kız, bir tanıdığının evinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.Alınan bilgilere göre olay; Gazipaşa Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3’üncü katındaki evde meydana geldi.

Gezmek için Bilecik’e gelen üniversite öğrencisi genç kız, bir tanıdığının evinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.
Alınan bilgilere göre olay; Gazipaşa Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3’üncü katındaki evde meydana geldi. Evde bir yakını ile bulunan 20 yaşındaki Melisa K., yakınına ait silahla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakını durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan genç kız 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Melisa K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen evde geniş çaplı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Öte yandan Melisa K.’nın İstanbul’da üniversite öğrencisi olduğu ve Bilecik’e gezmeye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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