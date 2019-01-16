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Gezmeye gidiyorum diye çıktı geri dönmedi! 14 yerinden bıçaklanan kadın tanınmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 22 yaşındaki Rabia Ezer, bir dere yatağında 14 yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Tanınmayacak hale getirilen kızın cesedini çevre sakinleri bularak güvenlik güçlerine haber verdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve suda kaldığı için yüzü tanınmayacak hale gelen ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kayıp başvuruları incelenerek çağrılan 45 yaşındaki anne Türkan Ezer, morgdaki cesedin kızına ait olduğunu kolundaki dövmeden tespit etti.

14 yerinden bıçaklanmış!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında 14 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş bulunan cesedin, Rabia Ezer'e (21) ait olduğu belirlendi. Ailesi, tanınmayacak halde olan kızlarının cesedini, kolunda küçük kızlarının isminin yazılı olduğu dövmeden teşhis etti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Mehmetbeyli Mahallesi’nde 9 Ocak günü, çevre sakinleri, dere yatağında kadın cesedi bulununca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, suda kaldığı için yüzü tanınmayacak halde olan kadının, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kayıp başvurularını inceleyen jandarma ekipleri, 2 Ocak günü "Gezmeye çıkıyorum" diye evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Rabia Ezer’in ailesine ulaştı. Çağırılan Türkan Ezer (45), cesedin kızına ait olduğunu, diğer kızı 4 yaşındaki kızı Ela’nın isminin yazılı olduğu dövmesinden teşhis etti.
Anne Türkan Ezer, “Gezmeye gitmek istediğini söyledi. Birkaç saat sonra defalarca aramama rağmen ulaşamadım. Daha sonra güvenlik kuvvetlerine durumu bildirdik. Teşhisten sonra gerekeli inceleme yapıldı ve cenaze teslim edildi. Defnettik. 14 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş” dedi.
Olayın ardından gözaltına alınan A.B. isimli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Anahtar Kelimeler:
hatay cinayet ceset

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