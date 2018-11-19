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Gezmeye gittikleri dağda mahsur kalan aile kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

KONYA'da gezmek için gittikleri Loros Dağı'na mahsur kalan aile, 6 saat sonra AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da gezmek için gittikleri Loros Dağı'na mahsur kalan aile, 6 saat sonra AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, merkez Meram İlçesi Antalya Çevre Yolu üzerinde bulunan Loras Dağı'nda meydana geldi. Şahinullah Akan (38) hafta sonu olması nedeniyle eşi Yasemin Akan (34) ve çocuğu Yavuz Selim Akan'ı (7) alıp Loras Dağı'na çıkmaya karar verdi. Akan, dönüş yolunda otomobilleri çamura saplanınca polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Akan ailesi yaklaşık 6 saat sonra ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Şahinullah Akan olayı şöyle anlattı: “Hafta sonu olduğu için değişiklik yapmak istedik ancak fazla gitmişiz. Aracımız yolda kaldı. 112 acil ekiplerini aradık sağ olsunlar yardımcı olup bizi kurtardılar” dedi.

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