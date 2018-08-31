GFXBench 5.0 ile daha sağlıklı sonuçlar alınıyor

Android ve iOS platformlarında birçok performans testi ölçmek için uygulamalar yer alıyor. Bunlardan popüler olanları AnTuTu ve Geekbench, sistem performansı ölçerken GFXBench ise sadece cihazların grafik birimlerine odaklanıyor. Son dönemde aldığı güncellemeler ile yeni API’ları da test edebilen GFXBench uygulaması bugün yeni bir güncelleme daha aldı.

GFXBench 5.0 sürümü güncel Metal API’larını desteklemesinin yanından Aztech Ruins ve Car Chase testlerini de destekliyor. 1440P ve 1080P ekran testleri de yapabilen uygulama; OpenGL, Vulkan ve Metal API’larını da destekliyor.

Sürüm 5.0 ile cihazların grafik performansını daha iyi ölçebilen GFXBench uygulaması, App Store ve Play Store’da ücretsiz olarak yer alıyor.

Yaklaşık 35 MB büyüklüğündeki uygulamayı indirdikten sonra, testlere başlayabilmek için uygulama içerisinden 750 MB büyüklüğünde test dosyalarını da indirmeniz gerekiyor.

GFXBench testini uygulamadan önce; açık olan tüm uygulamaları kapatmanızı, telefonu uçak moduna almanızı ve şarjınızın yüzde 80’den fazla olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi durumda pek stabil olmayan sonuçlar elde edebilirsiniz.

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