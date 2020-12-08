GG ne demek? Oyunlarda GG neden kullanılır?

Günümüz dünyasında bilgisayar oyunları büyük küçük demeden herkesin tutkusudur. Özellikle devrin çocuklarında ve gençlerinde bilgisayar oyunları bağımlılık derecesinde etkilidir. Bu bağımlılık gençlerin en büyük sosyal aktivitesinin bilgisayar oyunları olmasına sebep olmuştur. Bilgisayar oyunlarına aşırı bağlı olan kişiler için kullanılan gamer kelimesi son dönemde sıkça duyulmaya başlanır. Oyun içindeki online mesajlaşmalarda, oyun tutkunları birbirlerine GG ifadesini yazarlar. Her ne kadar bu ifade birçok kişi tarafından duyulmuş olsa da söz konusu ifadenin anlamını bilmeyenler de vardır. Bu da bilgisayar oyun dünyasına adım atacak kişiler için bir merak konusu halini alır. Bilgisayar oyunları ile az ya da çok haşir neşir olan kişiler GG kavramının ne anlama geldiğini internet üzerinden araştırır. Peki, bilgisayar oyunlarına talep neden bu kadar arttı? GG ne demek? Aşağıdaki yazımızda konu ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. Bilgisayar Oyunlarına İnanılmaz Talep Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar oyunlarına inanılmaz bir talep söz konusudur. Her nitelikte tasarlanan bilgisayar oyunlarının milyonlarca kullanıcısının olduğu bir gerçektir. Gamer ismi verilen oyun tutkunları genç yaşlı kişilerden oluşur. Bilgisayar oyunu oynamaya başlayan kişiler belli bir süre oyun atmosferinde kaldıklarında oyunun tutkunu haline gelirler. Doğal olarak bilgisayar oyunlarındaki gamer sayısı her geçen gün artar. Bilgisayar oyununa yeni başlayanlar için yabancı bir kelime olan GG terimi acemi oyuncular tarafından bir araştırma konusudur. Peki, GG nedir?

GG Ne Demek? Bilgisayar oyun tutkunu halkasına her geçen gün yeni bireyler eklenir. Gençler, bilgisayar oyunları konusunda zamanla uzmanlaşır. Bilgisayar oyunu son derece eğlenceli bir hobidir. Oyun tutkunları belli bir süre sonra oyunda hırsa kapılırlar. Bu hırs beraberinde oyun bağımlılığını da getirir. Bilgisayar oyunu oynayanların GG olarak yazdığı bir terim vardır. Genellikle bilgisayar oyunlarının online mesajlaşma kısımlarında bu terime rastlarsınız. Söz konusu terimin anlamını bilmeyen çok kişi vardır. GG ne demek İngilizce karşılığı nedir gibi sorular aklınızı kurcalayabilir. Açılımı “good game” olan GG terimi öğrenilmesi gereken bir oyun mesajlaşma tabiridir. “Good game” teriminin Türkçe karşılığı “iyi oyun” demektir. GG kelimesi de oyun içerisinde kullanıldığında karşı tarafa iyi oyun, iyi iş çıkardın gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Oyunda bu ifadeyi kullanan kişi yapılan işten memnun olduğunu ifade etmiş olur. Oyunlarda Neden GG Kullanılır? Günümüz dünyasında geliştirilen oyunların birçoğu online mesajlaşma ya da konuşma özelliği içerir. Özellikle toplu şekilde oynanan oyunlarda oyun ekranında bir chat bölümü vardır. Bu kısımlar kullanılarak oyuncular birbirlerine mesaj yazarlar. Bu mesajlaşma bölümünde sık sık kullanılan terimlerden biri de GG kısaltmasıdır. Söz konusu kelime esasında İngilizce bir tabir olmasına rağmen oyun tutkunları tarafından yaygın olarak kullanılır. Çoğumuzun mesajlaşmalarda “selam” yerine kullandığımız “slm” ifadesi gibi oyun dünyasında da GG, yaygınlaşmış bir terimdir.

GG Terimi Nereden Çıktı? GG teriminin nereden çıktığı ile ilgili kesin bilgi bulunmasa da söz konusu ifadenin online oyunların yaygınlaşması ile ortaya çıktığı bilinir. GG ifadesi herhangi bir art niyet içermediğinden oyun severler tarafından sevilmiş ve yaygın olarak kullanılmıştır. Bu sayede oyun tutkunları seviyeli konuşma literatürlerine yeni bir kısaltma eklemiş olurlar. GG ifadesinin zıt anlamlı karşılığı olan BG terimi de oyun dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. GG teriminin İngilizce iyi oyun anlamına geldiğini ifade etmiştik. BG ise İngilizce karşılığı “bad game” olan “kötü oyun” karşılığı bir kısaltmadır. GG Teriminin Kullanım Alanları GG terimi her ne kadar oyun dünyasında yaygın olarak kullanılan bir terim olsa da başka alanlarda da kullanılabilir. Kullanıcıların aklına GG ne demek LoL yerine geçer mi gibi bir soru gelebilir.

GG Kısaltması Yerine Lol Kullanımı

Sosyal medya platformlarında yaygın olarak kullanılan kısaltmalardan biri de “Lol”dur. Türkçe karşılığı “yüksek sesle gülmek” anlamında gelen kelimenin açılımı “laugh out loud”tur. Yani kelimenin Türkçe karşılığı yüksek sesle gülmek anlamına gelir. Son yıllarda sosyal medya platformlarında kullanılan emojilerin sayısı oldukça artmıştır. Çoğu kullanıcı bu dönemde kısaltma yerine emoji kullanmaya başlamıştır. Fakat eski alışkanlıkları devam ettirerek “lol” gibi terimleri kullanan kullanıcılar da vardır.