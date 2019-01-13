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GGC'den, DHA'ya 3 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Basın Ödülleri Yarışması'nda; Demirören Haber Ajansı 3 ödüle layık görüldü.

GGC'den, DHA'ya 3 ödül

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Basın Ödülleri Yarışması'nda; Demirören Haber Ajansı 3 ödüle layık görüldü.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen Basın Ödüller Yarışması töreni düzenlendi. Bu yıl beşincisi düzenlenen, bir otelde yapılan törene; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti ve CHP Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı.
Törende konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazetecilerin mesleki çalışmalarını ödüllendirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu de programa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Sizlerin çalışkanlığı, emekleri bizim için çok kutsal. Bu vesileyle tüm gazetecilerin gününü ve onlara destek olan ailelerini de kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen törende; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi harekatları yakından takip ederek doğru bilgiyi kamuoyuna sunan ve Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılmasını dünyaya ilk duyuran isim olduğu için jüri özel ödülüne layık görülen DHA Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'a plaketini Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç verdi. 7 dalda düzenlenen yarışmada DHA muhabiri Mustafa Kanlı 'görüntü' kategorisinde birincilik, Eyyüp Burun ise 'fotoğraf' kategorisinde üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.
Törende ayrıca aralarında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, Fox TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, NTV Ana Haber Spikeri Seda Öğretir, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Radyo ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy ile Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nun da bulunduğu gazeteci ve televizyonculara da 'Meslek Onur Ödülü' verildi.
Gazetecilerin ödüllendirildiği gecenin sonunda Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan sahne alarak türküler seslendirdi.

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GGC'den, DHA'ya 3 ödülGGC'den, DHA'ya 3 ödülGGC'den, DHA'ya 3 ödülGGC'den, DHA'ya 3 ödül

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