GGC’den İHA’ya iki birincilik ödülü

GGC tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Aydın Yorat ‘Diri diri gömüldüler’ başlıklı fotoğrafı ile Elazığ muhabirleri Kamil Can Kılıç ve Sezai Akın ise ‘Robinson Ziya’ başlıklı görüntü ile birincilik elde etti.

Jüri üyeliğini Adem Demir, Doğan Satmış, Mahmut Bozarslan, Gökhan Gökçe, Esat Aydın, Engin Dalgıç, Mehmet Güzel, Firuzan Behlülgil, Hüseyin Çiçekçi, Muhammed Ateş’in yaptığı yarışmada DHA’dan Mehmet Sezgin yazılı haber dalında, TRT’den Devrim Yiğit radyo haber dalında, TRT Worl’den Mehmet Faruk Yüce görüntü dalında, Özgür Haber Gazetesi’nden Süleyman Aydın röportaj dalında, Batman Demokrat Haber Gazetesi’nden Nimet Dal sayfa tasarımında, K-24 TV’den Mahir Yüksel ile Rudaw TV’den Şevke Erki Kürtçe haber dalında, Waar TV’den Nail Kadırhan ise Kürtçe haber programı dalında birincilik elde etti. Levent Boztepe, Ayhan Bayrak ve Ahmet Yukuş’a da mansiyon ödülü verildi.

Jüri Özel Ödülü eğitime ve dezavantajlı çocukların eğitimine katkılarından dolayı Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ötükçü ve Diyarbakır’ın tanıtımına katkılarından dolayı sanatçı Bedri Ayseli’ye verildi. GGC Özel Ödülleri ise NTV’den Seda Öğretir, Haber Global’den Erdoğan Aktaş, Fox TV’den İsmail Küçükaya, Habertürk TV’den Hülya Hökenek, CNN Türk’ten Semiha Şahin ve TRT Spor’a verildi.