HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ghislaine Maxwell'in Cinsel İstismara Aracılık Davası Başlıyor

Ghislaine Maxwell'in Cinsel İstismara Aracılık Davası Başlıyor

29.11.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li işadamı Jeffrey Epstein’e küçük yaştaki kız çocuklarını istismar etme suçunda ortaklık etmek ve küçük yaştaki kızları Epstein’e bulmakla suçlanan Ghislaine Maxwell’in New York’taki mahkemesi bugün başlıyor

Cinsel istismar için aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde tutulan Ghislaine Maxwell'in yargılanacağı dava bugün başlıyor.

ABD’li işadamı Jeffrey Epstein’e küçük yaştaki kız çocuklarını istismar etme suçunda ortaklık etmek ve küçük yaştaki kızları Epstein’e bulmakla suçlanan Ghislaine Maxwell’in New York’taki mahkemesi bugün başlıyor.

ABD’nin New York şehrinde bu sabah saatlerinde başlayacak davanın 6 haftada sonuçlanması bekleniyor. Küçük yaşta çocuklara cinsel tacizle suçlanan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen Epstein’se New York Manhattan’da kaldığı hapishanede yargı süreci başlamadan intihar etmişti.

Maxwell, 2020 yılı Aralık ayında tutuklanmıştı ve o tarihten bu yana hapiste bulunuyor. Mahkeme bugüne dek Maxwell’in avukatlarının yaptığı kefaletle serbest bırakılması başvurularını reddetti.

Maxwell, 2001 ve 2004 yılları arasında bir dönem kendisinin de ilişkisi bulunduğu bilinen Jeffrey Eipstein’e küçük yaşta kızlar bulmakla suçlanıyor. Maxwell benzer şekilde 1994-1997 yılları arasında da Epstein’in cinsel suçlarına aracılık etmekle suçlanıyor. Ghislaine Maxwell hakkında ayrıca 2016 yılı tarihli bir yalancı şahitlik suçlaması da bulunuyor.

Hakkında 8 ayrı suçlamadan 80 yıla kadar hapis cezası istenen 59 yaşındaki Maxwell, suçlamaların tamamını reddediyor. Maxwell’in avukatlarıysa Eipstein’in işlediği suçlarla ilgili olarak müvekkillerinin günah keçisi ilan edildiğini öne sürüyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldiUçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi
PARTNERGünay Musayeva, Tolga Karal için açtı ağzını yumdu gözünü!Günay Musayeva, Tolga Karal için açtı ağzını yumdu gözünü!
Canlı yayında dünyaya çağrı yaptı: Acilen geri alınCanlı yayında dünyaya çağrı yaptı: Acilen geri alın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

İstanbul'da deniz seferleri durdu, İzmir'de deniz taştı

İstanbul'da deniz seferleri durdu, İzmir'de deniz taştı

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.