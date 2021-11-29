Ghislaine Maxwell'in Cinsel İstismara Aracılık Davası Başlıyor

Cinsel istismar için aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde tutulan Ghislaine Maxwell'in yargılanacağı dava bugün başlıyor.

ABD’li işadamı Jeffrey Epstein’e küçük yaştaki kız çocuklarını istismar etme suçunda ortaklık etmek ve küçük yaştaki kızları Epstein’e bulmakla suçlanan Ghislaine Maxwell’in New York’taki mahkemesi bugün başlıyor.

ABD’nin New York şehrinde bu sabah saatlerinde başlayacak davanın 6 haftada sonuçlanması bekleniyor. Küçük yaşta çocuklara cinsel tacizle suçlanan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen Epstein’se New York Manhattan’da kaldığı hapishanede yargı süreci başlamadan intihar etmişti.

Maxwell, 2020 yılı Aralık ayında tutuklanmıştı ve o tarihten bu yana hapiste bulunuyor. Mahkeme bugüne dek Maxwell’in avukatlarının yaptığı kefaletle serbest bırakılması başvurularını reddetti.

Maxwell, 2001 ve 2004 yılları arasında bir dönem kendisinin de ilişkisi bulunduğu bilinen Jeffrey Eipstein’e küçük yaşta kızlar bulmakla suçlanıyor. Maxwell benzer şekilde 1994-1997 yılları arasında da Epstein’in cinsel suçlarına aracılık etmekle suçlanıyor. Ghislaine Maxwell hakkında ayrıca 2016 yılı tarihli bir yalancı şahitlik suçlaması da bulunuyor.

Hakkında 8 ayrı suçlamadan 80 yıla kadar hapis cezası istenen 59 yaşındaki Maxwell, suçlamaların tamamını reddediyor. Maxwell’in avukatlarıysa Eipstein’in işlediği suçlarla ilgili olarak müvekkillerinin günah keçisi ilan edildiğini öne sürüyorlar.

