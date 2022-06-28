HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ghislaine Maxwell'in Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan en az 30 yıl hapsi isteniyor

Ghislaine Maxwell'in Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan en az 30 yıl hapsi isteniyor

28.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için 10 yıl boyunca aracılık yapmaktan suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in cezası bugün New York, Manhattan'da yapılacak duruşmada netleşecek. Federal savcılar, 61 yaşındaki Maxwell'in en az 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

Ghislaine Maxwell'in Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan en az 30 yıl hapsi isteniyor

Finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için 10 yıl boyunca aracılık yapmaktan suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in cezası bugün New York, Manhattan'da yapılacak duruşmada netleşecek. Federal savcılar, 61 yaşındaki Maxwell'in en az 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

Aralık ayındaki duruşmada 1994-2004 yılları arasında Epstein tarafından istismar edilen dört kadın için aracılık yaptığına dair altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan Maxwell'in cezasının 55 yıla kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu da Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.

Karara dair yapılan açıklamada, "Jüri, Maxwell'i akla gelebilecek en kötü suçlardan biri olan çocukların cinsel istismarını kolaylaştırmak ve bunlara katılmaktan dolayı suçlu buldu" ifadelerine yer verilmişti.

Jeffrey Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuştu. Ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti.

Bugünkü duruşmaya bu dört kurbandan Annie Farmer ve "Kate" takma adını kulanan kadınların katılımı bekleniyor.

Maxwell'in avukatları müvekillerinin federal denetimli serbestlik makamları tarafından önerilen 20 yılın "çok altında" bir ceza alması gerektiğini savunuyor; Maxwell'in Epstein'in suçları için "günah keçisi" olarak görüldüğünü ve halihazıda hapiste geçirdiği sürenin göz önünde bulundurulmasını istiyor.

Savcılarsa Maxwell'in "şaşıttıcı derecede yırtıcı" davrandığını ve en az 30 yıl cezaya çarptırılması gerektiğini söylüyor. "Savunmasız genç kızları avlayan ve onları cinsel istismara hazırlayan hesaplı, sofistike ve tehlikeli bir suçlu" olduğunu savunuyorlar.

Sarah Ransome (sağda) ve Elizabeth Stein, Ghislaine Maxwell'in ceza duruşması için bugün ABD'nin New York Güney Bölgesi Mahkemesi'ne gitti

Temmuz 2020'de tutuklanan Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma başvurusu defalarca reddedildi. O zamandan beri Brooklyn'de tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi (MDC) hücresinde haşaratlardan ve lağım kokusundan şikayet ediyor. Şikayette bulunan avukatı Maxwell'in koşullarını "Kuzuların Sessizliği" filmindeki Hannibal Lecter'inkiyle karşılaştırmıştı.

Maxwell'in olası bir intihar girişimini önlemek için haftasonu boyunca gözlem altında tutulduğu belirtildi. Buna karşın avukatları intihara meyilli olmadığını savunuyor.

Ghislaine Maxwell kimdir?

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

Ghislaine Maxwell ve babası Robert Maxwell

2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'dan Türkiye açıklaması!Biden'dan Türkiye açıklaması!
Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!
‘Görüntülerim her yerde engelleyin’‘Görüntülerim her yerde engelleyin’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

İlginizi Çekebilir

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.