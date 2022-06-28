Ghislaine Maxwell'in Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan en az 30 yıl hapsi isteniyor

Finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için 10 yıl boyunca aracılık yapmaktan suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in cezası bugün New York, Manhattan'da yapılacak duruşmada netleşecek. Federal savcılar, 61 yaşındaki Maxwell'in en az 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

Aralık ayındaki duruşmada 1994-2004 yılları arasında Epstein tarafından istismar edilen dört kadın için aracılık yaptığına dair altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan Maxwell'in cezasının 55 yıla kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu da Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.

Karara dair yapılan açıklamada, "Jüri, Maxwell'i akla gelebilecek en kötü suçlardan biri olan çocukların cinsel istismarını kolaylaştırmak ve bunlara katılmaktan dolayı suçlu buldu" ifadelerine yer verilmişti.

Jeffrey Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuştu. Ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti.

Bugünkü duruşmaya bu dört kurbandan Annie Farmer ve "Kate" takma adını kulanan kadınların katılımı bekleniyor.

Maxwell'in avukatları müvekillerinin federal denetimli serbestlik makamları tarafından önerilen 20 yılın "çok altında" bir ceza alması gerektiğini savunuyor; Maxwell'in Epstein'in suçları için "günah keçisi" olarak görüldüğünü ve halihazıda hapiste geçirdiği sürenin göz önünde bulundurulmasını istiyor.

Savcılarsa Maxwell'in "şaşıttıcı derecede yırtıcı" davrandığını ve en az 30 yıl cezaya çarptırılması gerektiğini söylüyor. "Savunmasız genç kızları avlayan ve onları cinsel istismara hazırlayan hesaplı, sofistike ve tehlikeli bir suçlu" olduğunu savunuyorlar.

Temmuz 2020'de tutuklanan Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma başvurusu defalarca reddedildi. O zamandan beri Brooklyn'de tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi (MDC) hücresinde haşaratlardan ve lağım kokusundan şikayet ediyor. Şikayette bulunan avukatı Maxwell'in koşullarını "Kuzuların Sessizliği" filmindeki Hannibal Lecter'inkiyle karşılaştırmıştı.

Maxwell'in olası bir intihar girişimini önlemek için haftasonu boyunca gözlem altında tutulduğu belirtildi. Buna karşın avukatları intihara meyilli olmadığını savunuyor.

Ghislaine Maxwell kimdir?

Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.

Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.

2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.