Ghosn Davasında MNG Jet Çalışanlarına Hapis Cezası

Gelirini olduğundan az gösterdiği ve şirket fonlarını kişisel giderler için kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Ghosn, 2019 yılının Aralık ayında ev hapsinde tutulduğu dönemde Japonya’dan kaçarak İstanbul üzerinden Beyrut’a geçti.

Reuters haber ajansına göre, suçlu bulunan üç MNG çalışanının avukatları, müvekkillerinin aylarca tutuklu yargılanmaları nedeniyle yeniden cezaevine gönderilmelerini beklemediklerini açıkladı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen yedi sanıklı davada mahkeme iki pilot ve bir yöneticiye dört yıl iki ay hapis cezası verirken, yargılanan diğer iki pilot ve bir hostes beraat etti. Bir diğer hostese yönelik dava ise düştü.

Nissan firmasının eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a kaçmasında Türk MNG Jet’in rol aldığı iddiasıyla görülen davada şirketin bir yöneticisi ve iki pilotu suçlu bulundu.

Çocukluğunun geçtiği eve sığındığı belirtilen Ghosn, Lübnan vatandaşlığının yanı sıra Fransa ve Brezilya vatandaşlığına da sahip.

Lübnan ile Japonya arasında hükümlü iade anlaşması olmadığından Ghosn hala Beyrut’ta kaçak olarak yaşıyor. Eski yöneticisi birkaç ay önce de yeni bir üniversite programı açmaya hazırlandığını açıkladı.

Türk özel jet firması MNG Jet yöneticilerinden biri ve dört pilot 2020 yılının Ocak ayında Türkiye’de tutuklanarak “göçmen kaçakçılığı” suçundan yargılandı.

Mahkeme, bir yıl süren dava sonucunda, MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’e 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Davanın diğer sanıkları pilot Özgü Bilge Bayram ve pilot Serhat Kahvecioğlu ile hostes Nesrin Altunalan ise beraat etti. Diğer hostes Serpil Kurnaz Kuyumcu’nun davası ise düştü.

Hapis cezası verilen pilotların avukatı Erem Yücel gazetecilere yaptığı açıklamada temyiz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Tutuksuz yargılanan ve suçlu bulunan pilotlardan Noyan Pasin de duruşma sonrasında gazetecilere konuşarak, davaya konu olan uçuşla ilgili ne Japonya’da ne de Türkiye’de herhangi şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarına vurgu yaptı, mahkeme kararını eleştirdi.