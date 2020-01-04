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  4. Ghosn Soruşturmasında İstanbul’da 5 Tutuklama

Ghosn Soruşturmasında İstanbul’da 5 Tutuklama

04.01.2020 00:00 | Son Güncelleme

Nissan otomotiv şirketinin eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Beyrut’a kaçışıyla ilgili operasyonda İstanbul’da gözaltına alınan 7 kişiden 2’si serbest bırakılırken 5’i tutuklandı

Ghosn Soruşturmasında İstanbul’da 5 Tutuklama

Nissan otomotiv şirketinin eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Beyrut’a kaçışıyla ilgili operasyonda İstanbul’da gözaltına alınan 7 kişiden 2’si serbest bırakılırken 5’i tutuklandı.

Ghosn’u taşıyan özel uçağın Pazartesi günü sabah saat 5:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiği ancak kendisinin giriş-çıkış kayıtlarının bulunmaması nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan iki kişinin yer hizmetleri görevlisi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan dört pilot ve bir kargo görevlisiyse sağlık kontrolünden geçirildikten sonra akşam saatlerinde nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Japonya’daki yargı sürecinden kaçan ve Fransa, Lübnan ile Brezilya pasaportlarına sahip olduğu olan Nissan’ın eski CEO’su, Pazartesi günü sabah saat 5:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na inmişti. Ghosn, İstanbul’a geldikten sonra burada uçak değiştirerek farklı bir uçakla Beyrut’a hareket etmişti.

Nissan yönetimi, Ghosn’u şirket gelirlerini kendi kişisel çıkarları için kullanmak, ücret bildiriminde bulunmayarak vergi kaçırmak ve daha başka pek çok usulsüzlük olayına karışmakla suçluyordu.

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