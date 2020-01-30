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Ghosn’a yeni bir tutuklama kararı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Japonya’da, yolsuzluk iddiaları kapsamında tutulduğu ev hapsinden kaçarak Lübnan’a giden Corlos Ghosn hakkında yeni bir tutuklama kararı daha çıkarıldı.Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili Japonya’dan yeni bir adım daha geldi.

Ghosn’a yeni bir tutuklama kararı daha

Japonya’da, yolsuzluk iddiaları kapsamında tutulduğu ev hapsinden kaçarak Lübnan’a giden Corlos Ghosn hakkında yeni bir tutuklama kararı daha çıkarıldı.
Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili Japonya’dan yeni bir adım daha geldi. Tokyo savcıları, göç kontrol yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Ghosn hakkında yeni bir tutuklama kararı daha çıkardı. Öte yandan, Ghosn’un özel bir jetle ülkeden kaçışına yardım ettiği iddia edilen 3 kişi hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Lübnan’a kaçmıştı
Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, Beyrut’ta bir basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını inkar etmişti. Kendini aklamak için çocukluğunun geçtiği Lübnan’a kaçtığını ifade eden Ghosn, Japonya’daki adli sürecin adil olmadığını öne sürerek, Nissan yönetiminin ve Japon otoritelerin kendisine komplo kurduğunu savunmuştu.

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