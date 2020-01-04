Ghosn'un Kaçışına Yardım Eden Türk'ten 'Tehdit Edildim' İddiası

Nissan ve Renault’un eski CEO’su Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasıyla ilgili tutuklanan 5 kişiden MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen’in daha önce tanıştığı birinin Lübnan’dan arayarak ailesini tehdit ettiğini bu nedenle kaçışa yardım ettiği şeklinde ifade verdiği bildirildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre Okan Kösemen ifadesinde, Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Gazete, Kösemen’in “Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum” dediğini yazdı.
Haberde Kösemen’i tehdit eden kişinin ismi yer almazken, Reuters haber ajansı ifadeyi doğrulatamadığını, Kösemen’in avukatınınsa konuyla açıklama yapmayacağını söylediğini duyurdu.
MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise yaptığı açıklamada, sorgulanan bir şirket çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini söyledi.
Şaşmaz yazılı açıklamasında, "Aralık 2019'da, MNG Jet, biri Dubai'den Osaka'ya ve Osaka'dan İstanbul'a ve diğeri İstanbul'dan Beyrut'a olmak üzere ayrı güzergahları giden iki ayrı özel jeti, iki farklı müşteriye kiralamıştır. İki jet kiralamasının birbiriyle bağlantısının bulunmadığı görülmektedir. Bay Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir’’ ifadelerini kullandı.
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