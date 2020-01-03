Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’u Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırdığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda konu olan 2 uçağa el koyma kararı verildi.

Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya’da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk şüpheliden 2’si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olayda bahsi geçen 2 uçak hakkında el koyma kararı verildiği aktarıldı.

MNG Jet Operasyon Müdürü tehdit edildiğini söyledi

MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan K. ifadesinde Beyrut’ta daha önce tanıdığı birinin arayarak uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu ve bu konuda kendilerine yardım etmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Operasyon Müdürü Okan K. ifadesinde bunu yapmaması durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Okan K. korktuğu için işlemleri yapıp havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete kendisinin götürdüğünü söyledi. Okan K. ayrıca getirilen kişinin kim olduğunu bilmediğini de anlattı.