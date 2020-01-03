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  4. Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk’ten 2’si serbest

Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk’ten 2’si serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk’ten 2’si serbest

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Japonya’dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelen Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un, Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’nde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ayhan Memük’e vermişti. 7 şüpheliden yer görevlisi olan F.K. ile İ.M.H. verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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