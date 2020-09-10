Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot duyuruldu

Auroa’nın üzerinde bir tehdit dolaşıyor. Bir Rus grubu olan Raven’s Rock ve onların ajanları Bodarks ile karşılaşmaya hazırlanın.

Hikayesi dolayısıyla birçok oyuncunun tepkisini toplayan Breakpoint, DLC ve çeşitli güncellemelerle kendisini toparlamaya çalışıyor. Bu çalışmanın meyvelerinden biri olan Red Patriot, ücretli içeriklerden biri. Yeni görev ve özel ödüllerin yanında Year 1 pass sahibiyseniz bu maceraya ücretsiz ulaşabileceksiniz. Ayrıca isteyenler 1,900 Ghost Coin karşılığında maceraya ulaşabilecekler.

Ubisoft ayrıca önümüzdeki aylarda oyunu geliştirmeye devam etmek istediklerini duyurdu. Şimdilik tüm gözler Red Patriot’a dönmüş durumda. Bakalım karşımıza ne gibi yenilikler çıkacak.

Ghost Recon Breakpoint inceleme – Ne umduk ne bulduk

