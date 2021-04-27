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Gianluigi Buffon, Galatasaray'a transfer olacak mı?

27.04.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan medyası büyük bir iddiada bulundu. Yaşayan efsane Gianluigi Buffon'un gidebileceği 5 takım arasında Galatasaray da gösterildi. Sarı-Kırmızılı ekip, Fernando Muslera'nın sözleşmesini geçtiğimiz ay 2024 yılına kadar uzatmıştı. Uruguaylı eldivenin uzun yıllardır başarıyla Galatasaray'da forma giymesi ve burada ailesiyle mutlu olması, Buffon'un transfer ihtimalini oldukça azaltıyor.

Gianluigi Buffon, Galatasaray'a transfer olacak mı?

Tuttosport, Juventus'un 43 yaşındaki efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un transfer olabileceği 5 takım arasında Galatasaray'ı da gösterdi. Sarı-Kırmızılı ekibin, başarılı eldiven Fernando Muslera ile geçtiğimiz ay 2024 yılına kadar sözleşmesi uzatması, Buffon'un transfer ihtimalini oldukça azaltıyor. Haberde Galatasaray'ın yanısıra Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Sporting Lizbon ve Dinamo Kiev de İtalyan efsanenin gidebileceği takımlar arasında gösterildi.

Liglerin sonlanmasına kısa bir süre kala, İtalyan medyası çok tuhaf bir iddiada bulundu. Tuttosport, Juventus'un 43 yaşındaki efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un transfer olabileceği 5 takım arasında Galatasaray'ı da gösterdi. Sarı-Kırmızılı ekibin, başarılı eldiven Fernando Muslera ile geçtiğimiz ay 2024 yılına kadar sözleşmesi uzatması, Buffon'un transfer ihtimalini oldukça azaltıyor. Haberde Galatasaray'ın yanısıra Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Sporting Lizbon ve Dinamo Kiev de İtalyan efsanenin gidebileceği takımlar arasında gösterildi.

Kariyeri başarılarla dolu olan ve tarihin en önemli kalecilerinden olan Gianluigi Buffon, 1978 doğumlu ve aktif en yaşlı futbolcular arasında. Son 2 sezonda İtalyan devi Juventus'ta yedek kalan ve nadiren forma giyen Buffon'un, kariyerinin son zamanlarında yedek kalmak istemeyeceği öngörülüyor. Haberde, 19 Mayıs'ta oynanacak olan Juventus-Atalanta kupa finalinin, efsane eldivenin Juventus kariyerinin büyük ihtimalle son maçı olacağı vurgulandı.

Futbola Parma'da başlayan ve 2001'den bu yana Juventus forması giyen Buffon, 2018/19 sezonunda ise PSG adına ter dökmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Juventus
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