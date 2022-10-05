Gibi dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezona gün sayıyor! 2022 Gibi dizisi 3. yeni sezon hangi gün?

Gibi dizisi ile ilgili olarak "Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu sorgulanıyor. Exxen'de ekranlara gelen ve Feyyaz Yiğit ile Kıvanç Kılınç'ın başrolünü paylaştığı Gibi dizisinde yeni sezonun tarihi belli oldu. Peki Gibi dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak?

GİBİ DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gibi dizisi, önceki sezonlarıyla izleyiciden büyük beğeni almıştı. Sevilen dizi 3. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Exxen platformunda yayınlanan Gibi'nin 3. yeni sezonu 7 Ekim 2022 Cuma günü izleyiciyle buluşmuş olacak.

GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Dizi boyu küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür ve işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gibi dizisinin başrolünü Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç paylaşmaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştu. Ömer Sinir'in yönetmenliğini yaptığı 'Gibi'nin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi kaleme alırken, üçüncü sezonda hangi oyuncuların olacağı merak edilen konular arasında bulunuyor.



