Gıda alerjilerinin görülme sıklığında neden artış görülüyor?

Son dönemde özellikle Batı ülkelerinde alerji vakalarındaki artış dikkat çekiyor. İngiltere'deki çocukların yüzde 7'si; Avustralya'daki çocukların da yüzde 9'unda herhangi bir gıdaya karşı alerji bulunuyor. Avrupa'da ise yetişkinlerin yüzde 2'sinde gıda alerjisi görülüyor.

ALERJİ NEDEN OLUR?



Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin çevrede bulunan, alerjen ya da alerjik madde olarak bilinen ve zararsız olarak görülen maddelerle mücadele etmesiyle ortaya çıkar.

Bu masum maddeler, bağışıklık sisteminin hedefi haline dönüşür ve bu da alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur.

Alerjik reaksiyonun semptomları arasında ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarma, kusma, ishal, nefes almakta zorlanma ve anaflaktik şok yer alıyor.

Çocuklarda en fazla alerjik reaksiyona yol açan gıdalar şunlar:



Süt

Yumurta

Yer fıstığı

Ağaçta yetişen kabuklu yemiş türleri (ceviz, badem, fıstık, Brezilya cevizi, pekan cevizi)

Susam

Balık

Kabuklu deniz mahsulleri

GIDA ALERJİLERİ EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜYOR?



Gıda alerjilerinin görülme sıklığı, özellikle sanayileşmiş toplumlarda olmak üzere son 30 yıl içerisinde arttı.