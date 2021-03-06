Gıda atığı sorunu alarm veriyor

Veri eksikliği nedeniyle bilançonun daha da ağır olabileceği belirtiliyor.Birleşmiş Milletler'in (BM) Küresel Gıda Atıkları Endeksi, gıda israfınının boyutlarını yeniden gündeme getirdi. Önceki gün yayımlanan endekse göre 2019 yılında dünya genelinde 931 milyon ton gıda, atık olarak çöpe gitti. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşik Krallık merkezli sivil toplum kuruluşu WRAP tarafından yayımlanan rapora göre bu tüketiciye sunulan gıdanın yüzde 17'sine tekabül ediliyor. Tüketici kaynaklı atıkların yüzde 61'i hanelerde oluşturulurken perakende sektörü yüzde 13, gıda sektörü ise bu atıkların yüzde 26'sını üretiyor. Üstelik bu oran, BM'nin endeksinde üretim, depolama ve işleme sırasında ortaya çıkan gıda atıklarını katmamasına rağmen ortaya çıkıyor. UNEP'in sorumlu direktörü olan Inger Anderson, "İklim değişikliği, doğa, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik ve atıklarla mücadele konusunda ciddi davranmak istiyorsak, dünyanın her yerindeki işletmeler, hükümetler ve vatandaşlar gıda israfını azaltmak için üzerine düşeni yapmalıdır” diyor. Rapor, aynı zamanda BM'nin 2030 yılına kadar kişi başına düşen küresel gıda atığını yarıya indirmeyi hedeflediğini gösteriyor. 2019 verilerine göre, en az 690 milyon insan açlıktan etkinlendi ve bu sayının 2020'de küresel pandeminin etkileriyle artabilir.

Daha fazlasını okumak için: Perakendede 500 bin ton gıda çöpe gidiyor Sadece zengin ülkelerin sorunu değil Öte yandan hane gıda atıklarının sadece yüksek gelirli ülkelerde bir sorun olduğuna dair bir önyargı var. Ancak rapor, yüksek, üst-orta ve alt-orta gelirli ülkelerde genel olarak benzer miktarlarda ev tipi gıda atığının olduğuna işaret ediyor. Pakistan'ın Lahor kentindeki gıda atıkları yardım kuruluşu Rizq'in kurucu ortağı Musa Amir, düşük gelirli bölgelerde yiyecek toplama hizmeti vermediklerini, çünkü "oradan geri kazanılan yiyeceklerin miktarı pratikte ihmal edilebilir düzeyde" olduğunu söylüyor. DW'ye konuşan Amir, "Evsel atık sorunu var ve bu hane halkının gelir düzeyiyle ayrılmaz bir şekilde bağlı” değerlendirmesinde bulundu. Veri eksikliği sorun yaratıyor Rapor aynı zamanda küresel verilerdeki boşlukları da ortaya koyuyor. Örneğin rapora göre, düşük gelirli ülkelerdeki hane halkı gıda atık verileri ile yüksek gelir grubunda olmayan ülkelerdeki perakende ve hizmet atıklarının oranı ile ilgili çok az bilgi var. DW'ye konuşan WRAP Analisti Tom Quested, "Karışık bir tablo var ve veri boşlukları olduğunun vurgulanması, bunların doldurulması için bir alan açabilir. Bu da 2030 yılına kadar küresel gıda israfını yarıya indirmek için çok önemli bir adım” değerlendirmesini yapıyor.