Gıda bağımlılığı tedavisinde en iyi 4 yöntem

‘Cips yerken kendimi durduramıyorum’ ‘Çikolata olmadan yaşayamıyorum’ bu tarz cümleleri ne kadar sık duyar olduk değil mi? Yapılan birçok çalışma, bazı yiyeceklerin, özellikle rafine şeker ve yağ bakımından zengin olanların bağımlılık yaptığına dair kanıtlar sunuyor. Sinirbilim araştırmaları, enerjisi yoğun gıdaların kronik tüketiminin, aynı uyuşturucu bağımlılığının gelişimi ve sürdürülmesinde olduğu gibi beynin ödül merkezinde değişikliklere yol açtığını desteklemektedir. Gıda bağımlılığı için en iyi 4 tedavi seçeneğine buyurun bakalım.

1. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel davranışçı terapi, insanların davranışlarının nasıl kontrol edilebileceği veya değiştirilebileceği ile ilgili bir tür “konuşma” terapisidir. Yapılan çalışmalar, iyi uygulanan bir bilişsel davranışçı terapinin gıda bağımlılığı konusunda olumlu etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu konuda yardım almak istiyorsanız gıda bağımlılığı veya ilgili yeme bozuklukları konusunda tecrübesi olan bir psikoloğu tercih etmenizde fayda var.

3. NÖROMODÜLASYON MÜDAHALELERİ

Ameliyatsız beyin stimülasyon teknikleri, nöral aktiviteyi değiştirerek ve dopamini artırarak aşerme ve bağımlılık davranışlarını azaltmada kullanılır. En yaygın olarak uygulanan stimülasyon yöntemleri, transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) ve transkraniyal doğru akım stimülasyonudur (tDCS). Bu yöntemler, uyanık katılımcılarda kullanılır ve önerilen yönergeler dahilinde uygulandıklarında genellikle güvenli oldukları kabul edilir.