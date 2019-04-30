Gıda eğitimine laboratuvar desteği

ANKARA (AA) - Cargill Gıda tarafından Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde "Bitkisel Yağ Laboratuvarı" kuruldu. Laboratuvar, bilimsel çalışmaların yanı sıra bölgede yağ üretimi yapan firmalara da destek sağlayacak. Cargill Gıda'nın Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde kurduğu Bitkisel Yağ Laboratuvarı törenle açıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, törende yaptığı konuşmada, laboratuvarın öğrencilerin akademik çalışmaları yanında öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için de kullanılabileceğini söyledi. Balıkesir'in zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere gıda üretimi açısından önemine işaret eden Türkmen, üniversitenin Bitkisel Yağ Laboratuvarı'na sahip olmasının bu bakımdan katkı sağlayacağını bildirdi. Türkmen, Balıkesir bölgesinde yağ üretimi yapan küçük ve orta ölçekli firma sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, "Bitkisel Yağ Laboratuvarımız sayesinde bu firmalara akademik destek de verebileceğiz. Laboratuvarımız, bu firmaların Ar-Ge çalışması yapmalarına ve ürünlerini çeşitlendirmesine katkıda bulunacak. Bununla birlikte hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı düzeyleri artış gösterecek. Laboratuvar, akademik çalışmalar yanında, firmaların analiz ihtiyaçlarını da destekleyecek." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Urla'da yetişmez denilen çilek geçim kaynağı oldu Uluslararası festival için mozaik ve seramik sanatçılarından ortak çalışma

- "Hedefimiz pazar payımızı artırmak" Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanvekili Ediz Aksoy da Bitkisel Yağ Laboratuvarı'nın, üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Cargill olarak bugünün mühendis adaylarını kendi geleceğimiz olarak görüyoruz. Biliyoruz ki üniversitelerimizdeki olanaklar arttıkça hem öğrencilerimiz hem yerel üreticilerimiz hem de Türkiye ekonomisi kazanacak. Bunun için üzerimize düşen görevi yapma bilinciyle çalışıyoruz." diye konuştu. Aksoy, 153 yıllık tarihi olan firmanın 70 ülkede faaliyet gösterdiğini anımsatarak, Türkiye'de de 3 fabrikaları bulunduğunu, bunlardan birinin 2014'te satın aldıkları Balıkesir'deki Turyağ Yağ Fabrikası olduğunu dile getirdi. Fabrikanın, daha çok ev dışı tüketime ve endüstriye yönelik pastacılık, tatlıcılık, börek, kızartma yağları ile yemeklik yağlar gibi alanlarda faaliyette bulunduğu bilgisini veren Aksoy, gıda firmalarının ihtiyaçlarına göre reçete geliştirdiklerini anlattı. Aksoy, şu anda yeni nesil kızartma yağları ile çikolata kaplama yağları üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, Turyağ'da 37 milyon doların üzerinde yaptığımız yatırımla hem Ar-Ge hem de üretim tarafında büyük gelişmeler sağladık. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bu yılın başında hayata geçirdiğimiz '1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi'nde bin 200 civarında çiftçiye ulaştık. Bu çiftçilerin refahının artması için destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.