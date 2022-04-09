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Gıda fiyatları Mart ayında rekor kırdı

08.04.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna'daki savaşın tahıl ve yemeklik yağ piyasalarında çalkantıya yol açması nedeniyle Mart ayında gıda fiyatlarının yeni bir rekor daha kırdığını bildirdi

Gıda fiyatları Mart ayında rekor kırdı

FAO'nun küresel çapta en çok ticareti yapılan gıda ürünlerini mercek altına aldığı gıda fiyatı endeksi, Mart ayında 159.3 puana yükseldi. Şubat ayında aynı endeks 141.4 puan olarak kaydedilmişti.

Karadeniz üzerinden gıda ticareti yapan Rusya ve Ukrayna, dünyanın en büyük buğday, mısır, arpa ve ayçiçek yağı ihracatçıları arasında yer alıyor. Ancak Rus işgali, Ukrayna'nın gıda ihracatının sekteye uğramasına neden oldu.

FAO'dan geçen ay yapılan açıklamada Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle gıda fiyatlarının yüzde 20 oranında artabileceği, bu durumun yetersiz beslenme riskini de beraberinde getireceği belirtilmişti.

FAO'nun tahıl fiyat endeksi Mart ayında yüzde 17 yükselerek rekor seviyeye tırmandı. Bitkisel yağ fiyatıysa yüzde 23 oranında artarak en yüksek seviyeye çıktı.

Karadeniz bölgesinden sağlanan tahıl arzındaki aksaklıklar, gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtı. Gıda fiyatları, küresel hasat sorunları nedeniyle Ukrayna'daki savaştan önce de son 10 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyordu.

FAO, şeker ve süt ürünleri fiyatlarının da Mart ayında hızla yükseldiğini kaydetti.

FAO'nun bugün tahıl arz ve talebiyle ilgili yayınladığı bir başka rapordaysa küresel buğday üretiminin 2022 yılında azalacağı tahmin ediliyor. Buna göre FAO, 2022 yılında küresel çapta 790 milyon ton tahıl üretileceği şeklindeki tahminini geri çekerek bu miktarı 784 milyon tona indirdi. Örgüt, Ukrayna'da kış tahıllarının ekili olduğu tarlaların en az yüzde 20'sinde hasat yapılamayacağı olasılığını göz önünde bulunduruyor.

Rapor, revize edilmiş küresel buğday üretimi tahmininin yine de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 daha fazla olduğunu kaydediyor.

FAO, 2021-2022 pazarlama yılında küresel tahıl ticaretine ilişkin tahmininiyse azalttı. Arjantin, Hindistan, Avrupa Birliği ve Amerika'nın ihracatını arttırmasıyla Karadeniz'den yapılan ihracattaki aksaklıkların bir kısmının telafi edileceği de tahmin ediliyor.

2021-2022'de toplam tahıl ticareti tahmini bir önceki aya kıyasla 14,6 milyon ton azaltılarak 469 milyon tona indirildi. Bu miktar, 2020/2021 yılı seviyesinin yüzde 2 altında.

FAO, 2021-2022 sonu küresel tahıl stokları tahmininin 15 milyon ton arttırılarak yaklaşık 851 milyon tona çıkarıldığını bildirdi. FAO'ya göre tahıl ihracatındaki aksaklıklar, Ukrayna ve Rusya'daki tahıl stoklarının artmasına yol açabilir.

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