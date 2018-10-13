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"Gıda fiyatlarındaki suni dalgalanmalara son vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 22:42 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Özellikle tarım piyasalarında, yüksek kuru bahane ederek vatandaşın ekmeğine göz diken fırsatçılara göz açtırmıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Özellikle tarım piyasalarında, yüksek kuru bahane ederek vatandaşın ekmeğine göz diken fırsatçılara göz açtırmıyoruz." dedi.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak üreticinin ve çiftçinin her sorununa duyarlılık gösterdiklerini belirtti.

Tarım arazilerini çiftçilere kiraya verme sürecini başlattıklarını, uygulama kapsamında toplam 218 bin çiftçiye 125 milyon liralık bir destekte bulunacaklarını ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çiftçi kardeşlerimiz artık kendi arazisini gönül rahatlığı ile ekip biçecek. Ayrıca çiftçimiz isterse 10 yıl sonra bu arazisini satın alabilecek. ÇKS’ye kayıtlı çiftçimiz, tarımsal desteklerden de yararlanabilecek. Yine akıllı kart uygulaması ile çiftçimizin kredi kullanım sürecini hızlandırdık. Artık işlerini daha hızlı ve daha güvenli yapacak. Gübresini, tohumunu ve ihtiyaçlarını daha rahat karşılayacak."

Pakdemirli, tarımın bir strateji ve planlama işi olduğunu, Bakanlık olarak her işlerini planlı ve programlı bir şekilde yaptıklarını dile getirdi.

-"Tarımda Milli Birlik Projesi"

"Hayata geçirecekleri 'Tarımda Milli Birlik Projesi' ile Türkiye'nin gelecekteki tarım politikalarını, sağlam bir zemine oturtacaklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tarımda Milli Birlik Projesi, herkesin sağlıklı beslenmesini, hakkaniyetli bir değer zinciriyle sağlayarak, ülkemizin uluslararası alanda rekabetçi bir güç olmasını sağlayacaktır. Tarımda Milli Birlik Projesi ile inşallah yine tarımda bütüncül bir perspektifle, yapısal reformları hayata geçireceğiz. Tarladan sofraya kadar uzanan ürün değer zincirinde yüzde 50’ye varan israf ve verimsizlikleri ortadan kaldıracağız. Plansızlık nedeniyle gıda fiyatlarındaki suni dalgalanmalara son vereceğiz. Ölçek problemi nedeniyle tarımsal girdi maliyetlerindeki yüksekliği, alacağımız ön tedbirlerle kontrol altına alacağız."
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- "Kafasına esen, istediği gibi zam yapamıyor"

Çiftçiye ve üreticiye daha iyi hizmet etmenin gayreti içerisinde üreticinin yükünü hafifletebilmek adına büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Pakdemirli, aynı zamanda üreticiyi ezdirmemeye, tüketiciyi ise kollamaya çalıştıklarını söyledi.

Gübrede yapılan yüzde 15'lik indirimi anımsatan Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarımda en önemli girdilerden olan gübrede can suyu anlayışı ile yüzde 15 oranında indirim yaptık. Bu indirim, çiftçimizi üretime yöneltmiştir. Çiftçimiz, güz dönemi ekimlerine başlamıştır. Yem alımlarında ise yüzde 10 oranında indirim yaptık. Buğday ve arpada, çiftçilerimize ödenen destekleme primini,
5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Yaptığımız görüşmeler sonucu, market zinciri sahibi Carrefour, BİM, Şok, Migros, Metro gibi firmalarımız da 50 üründe, 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitti. Piyasaların regülasyonu konusunda önemli bir bilinç oluşturduk. Artık kafasına esen, istediği gibi zam yapamıyor. Son dönem özellikle tarım piyasalarında, yüksek kuru bahane ederek vatandaşın ekmeğine göz diken fırsatçılara göz açtırmıyoruz. Bu konuda kararlıyız."

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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