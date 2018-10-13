"Gıda fiyatlarındaki suni dalgalanmalara son vereceğiz"

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Özellikle tarım piyasalarında, yüksek kuru bahane ederek vatandaşın ekmeğine göz diken fırsatçılara göz açtırmıyoruz." dedi.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak üreticinin ve çiftçinin her sorununa duyarlılık gösterdiklerini belirtti.

Tarım arazilerini çiftçilere kiraya verme sürecini başlattıklarını, uygulama kapsamında toplam 218 bin çiftçiye 125 milyon liralık bir destekte bulunacaklarını ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çiftçi kardeşlerimiz artık kendi arazisini gönül rahatlığı ile ekip biçecek. Ayrıca çiftçimiz isterse 10 yıl sonra bu arazisini satın alabilecek. ÇKS’ye kayıtlı çiftçimiz, tarımsal desteklerden de yararlanabilecek. Yine akıllı kart uygulaması ile çiftçimizin kredi kullanım sürecini hızlandırdık. Artık işlerini daha hızlı ve daha güvenli yapacak. Gübresini, tohumunu ve ihtiyaçlarını daha rahat karşılayacak."