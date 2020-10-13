Gıda güvenliğinde sansür endişesi

Yasanın gıdaya yönelik ifade özgürlüğünü kısıtladığı savunuluyor.Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi bugün TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Ancak 46 maddelik yeni torba yasa teklifinin gıdaya ilişkin ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sansüre neden olacağı nedeniyle tepkilere neden oluyor.

Düzenlemeye göre, bir gıda bilim kurulu oluşturulacak ve kurulun onaylamadığı açıklamaların yer aldığı yayınlar, gerçeğe aykırı kabul edilecek. Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasasına eklenen madde ile de idari yaptırım uygulanacak.

Bu uygulamaların da sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve hekimlerin açıklamalarını sansürleyeceği ve cezalandırılacağı endişesine neden oluyor.

Sivil toplum örgütlerinden ortak açıklama

Aralarında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Yeryüzü Kooperatifi gibi çok sayıda gıda ve çevre örgütü ortak bir açıklama yaparak yasa teklifinin geri çekilmesini talep etti.